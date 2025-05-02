Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 2 мая
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Сегодня, 2 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
02 мая 2025, пятница. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
8 : 2
Авангард
Омск
1:0 Шмелёв (Варфоломеев) – 00:36 (3x3) 2:0 Варфоломеев (Шмелёв) – 00:43 (3x3) 3:0 Варфоломеев – 01:35 (3x3) 4:0 Шмелёв (Варфоломеев) – 05:52 (3x3) 5:0 Варфоломеев – 06:14 (3x3) 5:1 Фиськов (Сторчак) – 16:11 (3x3) 5:2 Сторчак (Шилин) – 17:03 (3x3) 6:2 Олейников (Шмелёв) – 17:21 (3x3) 7:2 Олейников (Чурляев) – 18:00 (3x3) 8:2 Харькин (Марченков) – 20:41 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
02 мая 2025, пятница. 10:50 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Барыс
Астана
1:0 Хамматов – 02:50 (3x3) 2:0 Крикунов (Голованов) – 05:32 (3x3) 3:0 Щитов (Шайхутдинов) – 07:17 (3x3) 3:1 Касенов – 07:17 3:2 Макеев (Калмыков) – 11:14 (3x3) 3:3 Рахманов (Данияр) – 18:06 (3x3) 3:4 Касенов (Корчагин) – 18:42 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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