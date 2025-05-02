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«Понимал, что могу спровоцировать конфликт». Камалов — об эпизоде с бутылкой Серебрякова

«Понимал, что могу спровоцировать конфликт». Камалов — об эпизоде с бутылкой Серебрякова
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Защитник «Металлурга» Никита Камалов высказался об эпизоде во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ). В концовке первой двадцатиминутки Камалов взял бутылку омского вратаря Никиты Серебрякова и выпил из неё, после чего произошла стычка игрока обороны и Ильи Каблукова.

— Большой резонанс вызвал ваш поступок во время второй игры у ворот Никиты Серебрякова, когда вы взяли его бутылку с водой и выпили из неё. Как пришла в голову такая идея?
— Это не было как-то запланировано. Просто получилась потасовка на пятаке. И когда вроде все разошлись, потасовка закончилась, я увидел бутылку и подумал: «Почему бы не попить?» Уже тогда понимал, что это может спровоцировать конфликт и эмоции у омского «Авангарда». Поэтому решил: «Почему нет?» И сделал то, что сделал.

— Этим поступком вы добились того, чего хотели?
— Раз они начали заявлять на матчи и выпускать на лёд Марка Вербу и думать о драках, лично обо мне и моём поведении, то да, добился. Мы в итоге взяли два матча — четвёртый и пятый, а второй и третий проиграли только в овертаймах. Так что тот инцидент дал свои плоды. Рад был помочь команде. Жаль, что это не сразу принесло победы. Эффект был накопительный, всё дало свои плоды постепенно — дальше где-то произошла одна-другая стычка, где-то что-то друг другу сказали с игроками «Авангарда». Такое не сразу сработало. Но очевидно, что мы прибавили так по ходу серии и получили шансы её вытащить, — цитирует Камалова «Известия».

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