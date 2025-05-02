Плющев: у московского «Динамо» нет игрового стержня, команда играет волнами

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре московского «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (0-2).

— Для вас сюрприз, что, отдохнув на Казани, московское «Динамо» имеет такие проблемы в серии с «Трактором»?

— У бело-голубых всё-таки нет игрового стержня, команда играет волнами. Так часто бывает, когда на первых ролях — легионеры. Говорили, что главный тренер «Трактора» Гру тяжело переживает разлуку с родиной и рвётся домой из-за семейных проблем. Честно говоря, по ходу полуфинала этого не чувствуется. «Трактор» лучше управляем, так что если кто домой и рвётся, то точно не Гру, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Сегодня, 2 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор».