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Первый тренер Капризова оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли

Первый тренер Капризова оценил шансы «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли
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Первый тренер форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли.

«Сейчас непредсказуемый плей-офф, практически любая команда может внезапно победить, шокировав всех. У «Вашингтона» довольно хорошие шансы завоевать Кубок Стэнли. Они весь сезон прошли более-менее стабильно. Команда с прошлого года практически не изменилась, но в том году даже не попали в плей-офф, а сейчас – одни из лидеров. Думаю, у «Кэпиталз» есть всё, чтобы выиграть трофей.

Сейчас каждая серия клуба будет очень напряжённой и решающей, лёгких прогулочек уже не будет. Даже в первом раунде с «Монреалем» игры были непростые, хоть и прошли в итоге со счётом 4-1. Просто у «Вашингтона» исполнители сильнее, где-то повезло. Впереди тяжёлый путь у команды, надо хорошенько постараться», — цитирует Лучанского «Советский спорт».

«Вашингтон» во втором раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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