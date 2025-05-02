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Воробьёв — о поступке Долженкова: моё указание. Должен был раз рубануть, но перестарался

Воробьёв — о поступке Долженкова: моё указание. Должен был раз рубануть, но перестарался
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Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о поступке форварда армейского клуба Кирилла Долженкова, который несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни в матче серии плей-офф КХЛ.

— Концовка второго матча, эпизод с Долженковым. Вас обвиняли косвенно, что вы отправили бить Тирни. Расскажите правду, как всё было.
— Да разве это бить, не на носилках же унесли. Это же хоккей, елки-палки, контактный вид спорта. Это плей-офф! Играл же он следующий матч, ничего там такого.

— Но бывают моменты игровые, а тут прямо клюшкой на вбрасывании бил.
— Он хотел в моменте. Развить успех решил (смеётся).

— Это ваше указание было?
— Да. Но он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был рубануть, немножко перестарался. Я ему сказал, чтобы дал ему по рукам разок, а он парень молодой, начал добивать, — заявил Воробьёв в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, по итогам эпизода Кирилл Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20) и дисквалификацию в один матч. «Динамо» обыграло ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина со счётом 4-2.

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