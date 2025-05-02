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«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Астане

«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Астане
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Сегодня, 2 мая, в Астане состоится второй матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «России 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Беларуси станет известен позже.

Напомним, вчера, 1 мая, сборная «Россия 25» победила хозяев турнира Qazaqstan Hockey Open команду Казахстана со счётом 4:1. Шайбы в составе «России 25» забили Данил Аймурзин, Дмитрий Саморуков, Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Тольятти
5 мая, 17:00 Россия — Беларусь
6 мая, 18:00 Россия — Беларусь

Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.

Календарь "Тура сборной"
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