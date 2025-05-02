Вячеслав Фетисов: СКА — хороший и стабильный клуб

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о перспективах санкт-петербургского СКА в будущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«СКА — хороший и стабильный клуб. В межсезонье он проведёт работу и подготовится к следующему сезону. У тренерского штаба есть время, чтобы подготовить команду к дальнейшим успешным выступлениям», — приводит слова Фетисова Metaratings.

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Заседание совета директоров СКА состоится 28 мая.