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Тардиф: письмо Гашека — в повестке следующего заседания совета ИИХФ

Тардиф: письмо Гашека — в повестке следующего заседания совета ИИХФ
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что ИИХФ получила письмо чешского бывшего голкипера Доминика Гашека.

«Получили письмо Гашека. Оно в повестке следующего заседания совета ИИХФ», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, Доминик Гашек опубликовал официальное письмо, которое он отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея после сообщения заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в телеграм-канале. Отметим, что бывший президент России, поздравляя российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ по голам, написал: «P. S. Ждём суицида безумного чеха Гашека».

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