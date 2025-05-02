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Лидер «Колорадо» Маккиннон высоко оценил игру Валерия Ничушкина

Лидер «Колорадо» Маккиннон высоко оценил игру Валерия Ничушкина
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высоко оценил игру российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина в серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

«Он огненный парень и один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Мы знали, что он будет готов. Думаю, все сыграли очень хорошо. Я очень горд каждым. Все в команде сделали шаг вперёд, так что у нас будет ещё одна хорошая возможность победить», — приводит слова Маккиннона сайт «Колорадо».

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29     2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40     2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp)     2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41     3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34     3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51     3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35     4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02     5:4 Маккиннон – 49:04     6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44     7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03    
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