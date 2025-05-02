Лидер «Колорадо» Маккиннон высоко оценил игру Валерия Ничушкина

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высоко оценил игру российского нападающего «лавин» Валерия Ничушкина в серии плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

«Он огненный парень и один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Мы знали, что он будет готов. Думаю, все сыграли очень хорошо. Я очень горд каждым. Все в команде сделали шаг вперёд, так что у нас будет ещё одна хорошая возможность победить», — приводит слова Маккиннона сайт «Колорадо».

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.