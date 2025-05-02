Только московское «Динамо» за последние три года побеждало со счёта 0-2 в серии плей-офф

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила статистику результатов серий Кубка Гагарина, в которых команды уступали 0-2 по ходу противостояний.

За последние три розыгрыша плей-офф КХЛ такая ситуация была 21 раз. Только московское «Динамо» за этот срок смогло отыграться и победить. Это случилось в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 с «Ак Барсом» (4-2). Отметим, что сейчас бело-голубые также уступают 0-2 в серии с челябинским «Трактором».

Фото: КХЛ

Сегодня, 2 мая, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор».