Валерий Ничушкин обошёл Каменского по голам среди россиян в Кубке Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал автором двух заброшенных шайб в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ничушкин забил свой 26-й гол в рамках Кубка Стэнли. По числу заброшенных шайб в розыгрышах плей-офф НХЛ Валерий вышел на 13-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Валерия Каменского (25). На 12-м месте идёт Игорь Ларионов (30), на 11-м – Евгений Кузнецов (33). Лидером является Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», на счету которого 76 голов.

В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.