Валерий Ничушкин обошёл Каменского по голам среди россиян в Кубке Стэнли
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал автором двух заброшенных шайб в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ничушкин забил свой 26-й гол в рамках Кубка Стэнли. По числу заброшенных шайб в розыгрышах плей-офф НХЛ Валерий вышел на 13-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Валерия Каменского (25). На 12-м месте идёт Игорь Ларионов (30), на 11-м – Евгений Кузнецов (33). Лидером является Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», на счету которого 76 голов.
В Денвере (США) завершился шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Даллас Старз» со счётом 7:4. После этого счёт в серии стал 3-3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Ничушкин (Нельсон, Ландеског) – 06:29 2:0 Лехконен (Макар, Нечас) – 18:40 2:1 Хинц (Рантанен, Джонстон) – 21:18 (pp) 2:2 Гранлунд (Хинц, Рантанен) – 23:41 3:2 Нечас (Макар, Тэйвз) – 24:34 3:3 Хинц (Рантанен) – 27:51 3:4 Рантанен (Хинц, Сеси) – 38:35 4:4 Ничушкин (Ландеског, Нельсон) – 46:02 5:4 Маккиннон – 49:04 6:4 Мэнсон (Маккиннон) – 58:44 7:4 Макар (Маккиннон) – 59:03
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