Плющев: не спешил бы называть «Локомотив» фаворитом в серии с «Салаватом»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ходе серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» (2-1).

«Не спешил бы называть «Локомотив» фаворитом противостояния. С самого начала был уверен, что «Салават» в состоянии навязать конкуренцию. В общем это мы и видели в первых матчах серии. Не исключаю, что быстро победитель известен не станет. Разве что хотелось бы смотреть не столь «тяжёлый» хоккей. От того же «Локомотива» хочется видеть игру, которая была в предыдущей серии с «Авангардом», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.