Майк Салливан назначен главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс»

Президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри объявил сегодня, 2 мая, о назначении Майка Салливана на пост главного тренера команды.

«Майк Салливан зарекомендовал себя как один из ведущих главных тренеров в НХЛ. Учитывая его многочисленные достижения на протяжении всей его тренерской карьеры: два Кубка Стэнли и руководство сборной США на международном уровне, Майк добавит чемпионского духа на нашу скамейку. Когда мы начали процесс переговоров и Майк стал доступным вариантом, сразу стало ясно, что он лучший тренер для руководства нашей командой», — приводит слова Друри пресс-служба «Рейнджерс».

Салливану 57 лет, он возглавлял «Питтсбург» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

Напомним, прежний главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт покинул свой пост 19 апреля 2025 года.