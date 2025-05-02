«Россия 25» проиграла команде Беларуси в рамках «Тура сборной»

Сегодня, 2 мая, в Астане состоялся второй матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встречалась с национальной командой Беларуси. Победу одержала сборная Беларуси со счётом 4:2.

Счёт был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич. На 28-й минуте Иван Дроздов с передачи Александра Скоренова удвоил преимущество Беларуси. На 32-й минуте Сергей Кузнецов забросил третью шайбу с передач Андрея Белевича и Даниила Липского.

На 43-й минуте Владимир Грудинин с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Александр Скоренов с передачи Ивана Дроздова забил четвёртый гол сборной Беларуси. На 59-й минуте Данил Аймурзин забросил вторую шайбу «России 25» с передачи Ильи Карпухина.