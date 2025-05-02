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«Россия 25» проиграла команде Беларуси в рамках «Тура сборной»

«Россия 25» проиграла команде Беларуси в рамках «Тура сборной»
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Сегодня, 2 мая, в Астане состоялся второй матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встречалась с национальной командой Беларуси. Победу одержала сборная Беларуси со счётом 4:2.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич – 02:24 (5x5)     0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5)     0:3 Кузнецов (Белевич, Липский) – 31:39 (4x5)     1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5)     1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5)     2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (5x5)    

Счёт был открыт на третьей минуте. Отличился нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич. На 28-й минуте Иван Дроздов с передачи Александра Скоренова удвоил преимущество Беларуси. На 32-й минуте Сергей Кузнецов забросил третью шайбу с передач Андрея Белевича и Даниила Липского.

На 43-й минуте Владимир Грудинин с передач Михаила Ильина и Данила Аймурзина отыграл одну шайбу. На 55-й минуте Александр Скоренов с передачи Ивана Дроздова забил четвёртый гол сборной Беларуси. На 59-й минуте Данил Аймурзин забросил вторую шайбу «России 25» с передачи Ильи Карпухина.

Календарь «Тура сборной»
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