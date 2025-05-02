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Вячеслав Фетисов: московское «Динамо» может победить в Кубке Гагарина

Вячеслав Фетисов: московское «Динамо» может победить в Кубке Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также выразил мнение, что команда способна стать обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне.

«Динамо» — опытная команда. У неё есть свои лидеры. С ними у клуба всё в порядке. «Динамо», как и другие полуфиналисты, может победить в Кубке Гагарина», — приводит слова Фетисова Metaratings.

«Динамо» проводит серию с «Трактором» в полуфинале турнира. После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу челябинского клуба. Третья игра между командами состоится 2 мая и начнётся в 17:00 по московскому времени.

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