Вячеслав Фетисов: московское «Динамо» может победить в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил игру московского «Динамо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также выразил мнение, что команда способна стать обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне.

«Динамо» — опытная команда. У неё есть свои лидеры. С ними у клуба всё в порядке. «Динамо», как и другие полуфиналисты, может победить в Кубке Гагарина», — приводит слова Фетисова Metaratings.

«Динамо» проводит серию с «Трактором» в полуфинале турнира. После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу челябинского клуба. Третья игра между командами состоится 2 мая и начнётся в 17:00 по московскому времени.