«Юта» могла случайно показать новое название клуба в социальных сетях

«Юта» могла случайно показать новое название клуба на YouTube-канале. К названию официального канала команды было добавлено слово «мамонт». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что спустя время канал был скрыт, а затем вернулся со старым названием Utah Hockey Club. Напомним, клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист вошли три варианта: хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Разбойники Юты».

Позже глава компании Smith Entertainment Group, владеющей командой, Майк Моган прокомментировал ситуацию.

«Продолжается работа по изучению всех трёх вариантов названия, которые были выбраны нашими болельщиками в качестве финалистов. Мы полностью готовы к тому, чтобы объявить постоянное название до начала следующего сезона НХЛ, и ждём возможности рассказать об этом», — приводит слова Могана ESPN.