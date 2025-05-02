Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» могла случайно показать новое название клуба в социальных сетях

«Юта» могла случайно показать новое название клуба в социальных сетях
Аудио-версия:
Комментарии

«Юта» могла случайно показать новое название клуба на YouTube-канале. К названию официального канала команды было добавлено слово «мамонт». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что спустя время канал был скрыт, а затем вернулся со старым названием Utah Hockey Club. Напомним, клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист вошли три варианта: хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Разбойники Юты».

Позже глава компании Smith Entertainment Group, владеющей командой, Майк Моган прокомментировал ситуацию.

«Продолжается работа по изучению всех трёх вариантов названия, которые были выбраны нашими болельщиками в качестве финалистов. Мы полностью готовы к тому, чтобы объявить постоянное название до начала следующего сезона НХЛ, и ждём возможности рассказать об этом», — приводит слова Могана ESPN.

Материалы по теме
Сергачёв — о жизни в Юте: это мой дом, мог бы остаться здесь после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android