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«Будем брать реванш». Ротенберг — о поражении «России 25» от сборной Беларуси

«Будем брать реванш». Ротенберг — о поражении «России 25» от сборной Беларуси
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение команды от сборной Беларуси (2:4) в рамках «Тура сборной».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич – 02:24 (5x5)     0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5)     0:3 Кузнецов (Белевич, Липский) – 31:39 (4x5)     1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5)     1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5)     2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (5x5)    

«Я думаю, организаторы понимали, что у нас сильная команда. И таким образом выстроили график в пользу домашней команды: через день матчи со сборной Казахстана. Мы попадали в такую ситуацию два года назад и получили похожую ситуацию.

Хочу сказать большое спасибо команде. Мы не ищем оправданий. Мы должны в любом состоянии всегда побеждать. Выжимали максимум. С точки зрения физиологии, конечно, сборная Беларуси восстановлена, они на свежести. В то же время в третьем периоде наши ребята проявили характер, могли сравнять. Были хорошие моменты. Могли вытащить этот матч. У нас начинается серия. Первая игра серии в этом сезоне.

Сильная команда у соперника. Все ребята, играющие в сборной Беларуси, — лидеры команд. КХЛ. Тем интереснее будет следующая встреча в Тольятти. И обязательно сборная России будет брать реванш. Мы готовимся к следующей игре», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Следующие матчи сборной «Россия 25» с командой Беларуси пройдут 5 и 6 мая в Тольятти и 8 мая — в Минске.

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