Судьи отменили гол «Трактора» в конце второго периода из-за помехи вратарю

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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце второй двадцатиминутки гости сумели выйти вперёд, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Динамо», так как была помеха вратарю. Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов налетел на голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского перед броском Владимира Ткачёв по воротам.

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Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.