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Судьи отменили гол «Трактора» в конце второго периода из-за помехи вратарю

Судьи отменили гол «Трактора» в конце второго периода из-за помехи вратарю
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
2 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Гусев) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)    

В конце второй двадцатиминутки гости сумели выйти вперёд, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Динамо», так как была помеха вратарю. Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов налетел на голкипера бело-голубых Владислава Подъяпольского перед броском Владимира Ткачёв по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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