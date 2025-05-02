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НХЛ объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

НХЛ объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи»
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Национальная хоккейная лига объявила номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — приза, ежегодно вручаемого хоккеисту НХЛ, который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Номинантами в этом году стали: голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Отметим, что Флёри объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Он провёл свой последний матч 2 мая на скамейке запасных. Ландеског в свою очередь вернулся в основной состав команды после трёх лет восстановления от травмы.

Напомним, лауреат выбирается путём голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов по итогам регулярного чемпионата.

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