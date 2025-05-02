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Защитник «Локомотива» Черепанов оштрафован за силовой приём на Хохрякове

Защитник «Локомотива» Черепанов оштрафован за силовой приём на Хохрякове
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод с силовым приёмом защитника «Локомотива» Никиты Черепанова на форварде «Салавата Юлаева» Петре Хохрякове в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина между командами.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Локомотива» Никиту Черепанова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, на девятой минуте третьего периода защитник Черепанов провёл силовой приём на Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.

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