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Защитник «Локомотива» Черепанов оштрафован за силовой приём на Хохрякове

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод с силовым приёмом защитника «Локомотива» Никиты Черепанова на форварде «Салавата Юлаева» Петре Хохрякове в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина между командами.

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Локомотива» Никиту Черепанова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, на девятой минуте третьего периода защитник Черепанов провёл силовой приём на Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.