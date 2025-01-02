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Динамо М — Трактор, результат матча 2 мая 2025, счёт 2:3 ОТ2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» обыграл «Динамо» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости во втором овертайме со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

На четвёртой минуте встречи защитник «Динамо» Игорь Ожиганов открыл счёт в матче с передач Дилана Сикуры и Никиты Гусева. На 30-й минуте Григорий Дронов сравнял счёт с передачи Стивена Кэмпфера. На 50-й минуте Артём Михеев вывел хозяев вперёд с передач Антона Сизова и Кирилла Готовца. На 52-й минуте Виталий Кравцов с передачи Логана Дэя сравнял счёт.

В основное время и в первом овертайме команды не выявили победителя. Во втором овертайме сильнее оказался «Трактор». Автором победной шайбы стал Максим Шабанов.

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.

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