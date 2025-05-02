«Торпедо-Горький» в овертайме одолело «Динамо» СПб в третьем матче 1/2 плей-офф ВХЛ

Сегодня, 2 мая, прошла третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Динамо» СПб.

Счёт был открыт на второй минуте матча. Голом отметился Егор Виноградов с передач Артёма Мисникова и Богдана Конюшкова. На 47-й минуте Антон Назаревич сравнял счёт с передачи Ивана Зинченко. На 53-й минуте Георгий Бердюков с передачи Антона Назаревича вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Егор Виноградов с передачи Артёма Мисникова сравнял счёт, а игра была переведена в овертайм.

Победную шайбу на свой счёт записал Егор Виноградов, ассистировал ему Роман Опалев.

Следующий матч состоится 4 мая в Нижнем Новгороде.