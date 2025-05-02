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12-летний нападающий «Амура» эффектно исполнил буллит на Кубке Третьяка

12-летний нападающий «Амура» эффектно исполнил буллит на Кубке Третьяка
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12-летний нападающий юношеской команды хабаровского «Амура» Владислав Козицын технично реализовал буллит в матче со «Школой им. Салея» на Кубке Третьяка U13.

В послематчевой серии буллитов юный форвард прокинул шайбу себе между ног, вернул её и с лёгкостью обыграл вратаря, пробив по воротам в падении.

Комментатор встречи также остался впечатлён игрой молодого игрока: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что сейчас исполнил вообще, вот это красотища! Ничего себе. Вот это Козицын! Здесь показал, просто убрал и… Я такого по взрослым-то вообще ни разу не видел. Вот это гол!»

В итоге хабаровчане одержали победу со счётом 3:2.

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