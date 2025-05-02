Антипов: белорусы были свежее, чем сборная России, это сказалось на результате

Бывший нападающий сборной России, пятикратный чемпион страны Владимир Антипов прокомментировал итоги матча «Россия 25» — Беларусь (2:4).
«Нынешнее турне проводится уже в третий раз, и предыдущие два года показали, что проведение серии — это абсолютно правильная идея, и она является очень полезной для развития игроков. У всех есть шанс проявить себя на международной арене. Нужно понимать, что уровень сборной Беларуси гораздо выше, чем Казахстана, и играть два дня подряд крайне сложно. Поэтому в данном случае у белорусов было преимущество — команда выглядела свежее, что в итоге отразилось на итоговом результате.
Нужно отдать должное игрокам сборной России, которые проявили характер и пытались до последних секунд спасти матч. Впереди ещё игры со сборной Беларуси, и нет сомнения, что тренеры проведут работу над ошибками, и уже в понедельник в Тольятти мы увидим совершенно другую сборную России», — сказал Антипов «Чемпионату».
- 2 мая 2025
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