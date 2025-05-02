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Антипов: белорусы были свежее, чем сборная России, это сказалось на результате

Антипов: белорусы были свежее, чем сборная России, это сказалось на результате
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Бывший нападающий сборной России, пятикратный чемпион страны Владимир Антипов прокомментировал итоги матча «Россия 25» — Беларусь (2:4).

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич (Скоренов, Дроздов) – 02:07 (5x5)     0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5)     0:3 Кузнецов (Липский, Белевич) – 31:39 (5x4)     1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5)     1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5)     2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (6x4)    

«Нынешнее турне проводится уже в третий раз, и предыдущие два года показали, что проведение серии — это абсолютно правильная идея, и она является очень полезной для развития игроков. У всех есть шанс проявить себя на международной арене. Нужно понимать, что уровень сборной Беларуси гораздо выше, чем Казахстана, и играть два дня подряд крайне сложно. Поэтому в данном случае у белорусов было преимущество — команда выглядела свежее, что в итоге отразилось на итоговом результате.

Нужно отдать должное игрокам сборной России, которые проявили характер и пытались до последних секунд спасти матч. Впереди ещё игры со сборной Беларуси, и нет сомнения, что тренеры проведут работу над ошибками, и уже в понедельник в Тольятти мы увидим совершенно другую сборную России», — сказал Антипов «Чемпионату».

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