Антипов: белорусы были свежее, чем сборная России, это сказалось на результате

Бывший нападающий сборной России, пятикратный чемпион страны Владимир Антипов прокомментировал итоги матча «Россия 25» — Беларусь (2:4).

«Нынешнее турне проводится уже в третий раз, и предыдущие два года показали, что проведение серии — это абсолютно правильная идея, и она является очень полезной для развития игроков. У всех есть шанс проявить себя на международной арене. Нужно понимать, что уровень сборной Беларуси гораздо выше, чем Казахстана, и играть два дня подряд крайне сложно. Поэтому в данном случае у белорусов было преимущество — команда выглядела свежее, что в итоге отразилось на итоговом результате.

Нужно отдать должное игрокам сборной России, которые проявили характер и пытались до последних секунд спасти матч. Впереди ещё игры со сборной Беларуси, и нет сомнения, что тренеры проведут работу над ошибками, и уже в понедельник в Тольятти мы увидим совершенно другую сборную России», — сказал Антипов «Чемпионату».