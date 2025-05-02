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Генменеджер «Тампы» объявил, что Джон Купер останется на посту главного тренера

Генменеджер «Тампы» объявил, что Джон Купер останется на посту главного тренера
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Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа сообщил, что главный тренер команды Джон Купер продолжит работу на посту в следующем сезоне.

«Куп вернётся в следующем году, потому что он — выдающийся тренер. Когда этот контракт закончится, я ожидаю, что он подпишет ещё один и останется здесь ещё на некоторое время», — приводит слова БрисБуа ESPN.

Отметим, что Купер возглавляет команду с 2013 года.

«Тампа» ранее проиграла «Флориде Пантерз» в серии первого раунда Кубка Стэнли со счётом 1-4 и завершила выступление в плей-офф. Клуб вылетел на этом этапе третий сезон подряд. В 2020 и 2021 годах «Тампа» выиграла трофей.

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