Бенуа Гру не знает, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3 в серии
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что не знает, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5) 1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5) 2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5) 2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5) 2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)
«Отличная игра. Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент. Важная победа. Наши физические кондиции на протяжении всего сезона были отличными, так что меня не удивляет, что команда здорово выглядела и во втором овертайме.
Я не знаю, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3, но я понимаю, что нам нужно одержать четыре победы в серии. Это всё, о чем мы сейчас думаем», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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