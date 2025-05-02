Бенуа Гру не знает, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3 в серии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что не знает, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3.

«Отличная игра. Мы сделали много правильных вещей, наши лидеры показали себя в нужный момент. Важная победа. Наши физические кондиции на протяжении всего сезона были отличными, так что меня не удивляет, что команда здорово выглядела и во втором овертайме.

Я не знаю, сколько раз в КХЛ команды отыгрывались со счёта 0-3, но я понимаю, что нам нужно одержать четыре победы в серии. Это всё, о чем мы сейчас думаем», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.