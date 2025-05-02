Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов негодовал, Комтуа держал Фукале. Яркие фото победы «Трактора» над «Динамо»

Кудашов негодовал, Комтуа держал Фукале. Яркие фото победы «Трактора» над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

2 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости со счётом 3:2 2ОТ и повели в серии — 3-0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Трактор» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На четвёртой минуте встречи защитник «Динамо» Игорь Ожиганов открыл счёт в матче с передач Дилана Сикуры и Никиты Гусева. На 30-й минуте Григорий Дронов сравнял счёт с передачи Стивена Кэмпфера. На 50-й минуте Артём Михеев вывел хозяев вперёд с передач Антона Сизова и Кирилла Готовца. На 52-й минуте Виталий Кравцов с передачи Логана Дэя сравнял счёт.

Судьба матча была решена только во втором овертайме. Автором победной шайбы «Трактора» стал Максим Шабанов.

Четвёртый матч серии состоится 4 мая в Москве.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android