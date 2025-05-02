Кудашов негодовал, Комтуа держал Фукале. Яркие фото победы «Трактора» над «Динамо»

2 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости со счётом 3:2 2ОТ и повели в серии — 3-0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Трактор» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На четвёртой минуте встречи защитник «Динамо» Игорь Ожиганов открыл счёт в матче с передач Дилана Сикуры и Никиты Гусева. На 30-й минуте Григорий Дронов сравнял счёт с передачи Стивена Кэмпфера. На 50-й минуте Артём Михеев вывел хозяев вперёд с передач Антона Сизова и Кирилла Готовца. На 52-й минуте Виталий Кравцов с передачи Логана Дэя сравнял счёт.

Судьба матча была решена только во втором овертайме. Автором победной шайбы «Трактора» стал Максим Шабанов.

Четвёртый матч серии состоится 4 мая в Москве.