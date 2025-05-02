Главный тренер «Вашингтона» Карбери вошёл в тройку финалистов на «Джек Адамс Трофи» в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх финалистов на «Джек Адамс Трофи» — ежегодную награду, вручаемую тренеру, который внёс наибольший вклад в успех своей команды.

Претендентами на награду в сезоне-2024/2025 стали Cпенсер Карбери («Вашингтон Кэпиталз»), Скотт Арниэл («Виннипег Джетс») и Мартен Сан-Луи («Монреаль Канадиенс»). Отмечается, что все трое впервые вошли в тройку номинантов на данный приз.

Победитель выбирается путём голосования Ассоциацией телевещателей НХЛ по окончании регулярного сезона. Приз Джека Адамса вручается лучшему тренеру сезона в НХЛ с 1974 года. По итогам прошлого сезона его получил Рик Токкет из «Ванкувер Кэнакс».