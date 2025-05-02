Гру объяснил отсутствие форварда Рыкманова на льду и переход на 11 нападающих

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина объяснил отсутствие форварда Алексея Рыкманова на льду и переход на 11 нападающих.

«Мы выступали в 11 нападающих сегодня, потому что я не был доволен первой сменой Алексея Рыкманова и дальше играл без него.

Максим Шабанов проделал отличную работу и воспользовался своим моментом. Он забил отличный гол, да и в целом «Динамо» — отличная команда с сильным вратарём, это надо понимать. Я не меняю тройки без причины, на протяжении всего сезона были изменения в составе. Сегодня отмечу Рольдгизера, он провёл хорошую игру, как и Остап Сафин.

Все наши нападающие хорошо поработали, мы пересмотрим игру и примем решение по составу на следующий матч. Логан Дэй — один из лучших защитников нашей команды, я говорил это и раньше: он показал себя в игре в меньшинстве, отдал хороший голевой пас, здорово нам помогает», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.