Гру: не знаю ни одну команду, которая скажет — давайте соперник будет забивать первым

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) оценил игру соперника.
«Звено Уилла — одно из лучших в лиге. По именам «Динамо» очень хорошо выглядит, у них есть и Дилан Сикура, и Максим Комтуа, Илья Михеев, много талантливых и мастеровитых игроков. И выступать против них так, чтобы у «Динамо» не было ни единого шанса, — это мечта, она не совсем реализуема. Нам нужно выходить и биться до последнего в каждом моменте.
Не знаю ни одну хоккейную команду, которая скажет — а давайте соперник будет забивать первым! Основной фокус у нас в любом случае на общей победе, но, конечно, хочется начинать со своих забитых голов. А получается уже так, как получается», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 2 мая 2025
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