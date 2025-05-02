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Гру: не знаю ни одну команду, которая скажет — давайте соперник будет забивать первым

Гру: не знаю ни одну команду, которая скажет — давайте соперник будет забивать первым
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) оценил игру соперника.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Звено Уилла — одно из лучших в лиге. По именам «Динамо» очень хорошо выглядит, у них есть и Дилан Сикура, и Максим Комтуа, Илья Михеев, много талантливых и мастеровитых игроков. И выступать против них так, чтобы у «Динамо» не было ни единого шанса, — это мечта, она не совсем реализуема. Нам нужно выходить и биться до последнего в каждом моменте.

Не знаю ни одну хоккейную команду, которая скажет — а давайте соперник будет забивать первым! Основной фокус у нас в любом случае на общей победе, но, конечно, хочется начинать со своих забитых голов. А получается уже так, как получается», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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