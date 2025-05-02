Кудашов — о 0-3 в серии с «Трактором»: «Динамо» проигрывает само себе

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении «Трактору» (2:3 ОТ2) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Отметим, что бело-голубые также проигрывают в серии со счётом 0-3.
— Упорная игра. Давайте сразу к вопросам.
— Ваш соперник больше атаковал, больше бросал, больше давил, но свои самые опасные моменты они сами создали при счёте 2:2. Голы, которые пропускало «Динамо», — что в Челябинске, что в Москве — они слишком лёгкие.
– Мы сами себе проигрываем. Одно дело — когда соперник тебя обыгрывает. Другое — когда ты даришь подарки. Ну, «подарки», это вот такое слово. Что в первой встрече, что во второй, что в третьей. На этом уровне вообще надо выступать без ошибок. Когда остаются четыре команды, здесь нельзя совершать послаблений и нельзя дарить подарки. Надо играть чётко — от начала и до конца. На результат, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 мая 2025
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