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Кудашов — о 0-3 в серии с «Трактором»: «Динамо» проигрывает само себе

Кудашов — о 0-3 в серии с «Трактором»: «Динамо» проигрывает само себе
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении «Трактору» (2:3 ОТ2) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Отметим, что бело-голубые также проигрывают в серии со счётом 0-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

— Упорная игра. Давайте сразу к вопросам.

— Ваш соперник больше атаковал, больше бросал, больше давил, но свои самые опасные моменты они сами создали при счёте 2:2. Голы, которые пропускало «Динамо», — что в Челябинске, что в Москве — они слишком лёгкие.
– Мы сами себе проигрываем. Одно дело — когда соперник тебя обыгрывает. Другое — когда ты даришь подарки. Ну, «подарки», это вот такое слово. Что в первой встрече, что во второй, что в третьей. На этом уровне вообще надо выступать без ошибок. Когда остаются четыре команды, здесь нельзя совершать послаблений и нельзя дарить подарки. Надо играть чётко — от начала и до конца. На результат, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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