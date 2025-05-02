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Главный тренер «Динамо» назвал причину третьего подряд поражения от «Трактора»

Главный тренер «Динамо» назвал причину третьего подряд поражения от «Трактора»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причину третьего подряд поражения от «Трактора» (2:3 ОТ2, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

— В серии с «Ак Барсом» очень эффективно смотрелась тройка Швец-Роговой — Михеев — Джиошвили. Почему решили её разбить после первого матча в Челябинске, который не был плохим?
— Они играли.

— В первом матче.
— Ну, там Слепышев ещё не набрал форму.

— Не кажется ли вам, что «Трактор» выигрывает конёк и смотрится быстрее и мощнее, чем «Динамо»?
— Есть быстрые игроки, но они сами по своей природе просто быстрее. Несколько игроков. Но тем не менее мы всё равно нивелировали эти скоростные моменты. Да, визуально они быстрее бегут, но уже первый вопрос сегодня был про это. Обидно уступать так. Знаете, одно дело, когда соперник всего тебя, скажем так, изуродовал и забил голы, другое — когда сам даришь подарки. Есть быстрые хоккеисты в «Тракторе». Что тут говорить, мы их все прекрасно знаем. Но на этом уровне нельзя совершать вот такие ошибки.

— Сегодня «Динамо» вышло на матч и начало его активным образом, но бóльшую часть встречи терпели. В такой ситуации сложно зарабатывать большинство, которое является вашим козырем. Когда вы играете без шайбы.
— Мы не играли без шайбы. Мы старались играть первым номером.

— Получалось?
— Не всегда. Но бывало, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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