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Телегин: можно весь сезон говорить про судейство, но потом останешься без зарплаты

Телегин: можно весь сезон говорить про судейство, но потом останешься без зарплаты
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ, 3-0) в полуфинале Кубка Гагарина высказался о работе судей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Можно весь сезон говорить про судейство, но потом останешься без зарплаты. Любой останется. По сравнению с предыдущими сериями арбитры дают играть. Мне так больше нравится. Мне нравится побеждать. Лучше играть, когда не ты удаляешься, а соперник удаляется. Но когда удалений слишком много, то вообще не круто. Неудобно.

Ещё рано говорить о нашем преимуществе, только третья игра, впереди — самый важный шаг. Шажочек. Нужно не расслабляться и закончить всё в воскресенье», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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