Телегин: можно весь сезон говорить про судейство, но потом останешься без зарплаты

Защитник «Трактора» Сергей Телегин после победы над московским «Динамо» (3:2 ОТ, 3-0) в полуфинале Кубка Гагарина высказался о работе судей.

«Можно весь сезон говорить про судейство, но потом останешься без зарплаты. Любой останется. По сравнению с предыдущими сериями арбитры дают играть. Мне так больше нравится. Мне нравится побеждать. Лучше играть, когда не ты удаляешься, а соперник удаляется. Но когда удалений слишком много, то вообще не круто. Неудобно.

Ещё рано говорить о нашем преимуществе, только третья игра, впереди — самый важный шаг. Шажочек. Нужно не расслабляться и закончить всё в воскресенье», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.