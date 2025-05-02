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Телегин: наши камбэки – это не такой план на игру. Мы не специально пропускаем первыми

Телегин: наши камбэки – это не такой план на игру. Мы не специально пропускаем первыми
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин высказался о камбэках команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Челябинская команда одержала победу над московским «Динамо» в третьем матче серии полуфинала турнира со счётом 3:2 в овертайме и также повела в серии — 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Наши камбэки – это мы не специально пропускаем первыми. Это не такой план на игру, в любом случае. Так выходит, а дальше уже включаем характер, он играет важную роль. Конечно, мы не хотим начинать проигрывая. Ни одна команда в мире не хочет начинать матч, пропуская первой. Так выходит, Слава Богу, есть ребята которые решают моменты в нашу пользу, и мы остаёмся одним целым, на характере продолжаем играть и выигрывать.

Чем дальше заходишь в плей-офф, тем больше ответственности. Поэтому играем уже строже, системнее. Доведём до идеала к финалу? Рано говорить. Впереди следующая игра, все мысли только о ней», – передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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