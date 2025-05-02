Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Трактора» Телегин рассказал о факторах, которые приносят успех в серии с «Динамо»

Игрок «Трактора» Телегин рассказал о факторах, которые приносят успех в серии с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал о факторах, которые приносят успех в серии с московским «Динамо». Челябинская команда одержала победу над московским «Динамо» в третьем матче серии полуфинала турнира со счётом 3:2 в овертайме и также повела в серии — 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Подвела где-то реализация своих моментов, поэтому дотянули до второго овертайма. Моменты были очень хорошие, и у «Динамо», но нас подтаскивал Зак Фукале. Кэмпфер поймал на себя опасный момент. О возможном поражении, когда играли в меньшинстве в овертайме не думали. В ответ старались, давили, не отходили от своей игры на протяжении всего матча. Главное забили в итоге и победили, Макс Шабанов – молодец.

В любом случае в овертайме будешь играть чуть строже, мы в третьем периоде пропустили, начали давить чуть больше. Нужно ведь отыгрываться. А в овертайме больше ответственность, и они строго играли, и мы», – передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android