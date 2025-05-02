Игрок «Трактора» Телегин рассказал о факторах, которые приносят успех в серии с «Динамо»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин рассказал о факторах, которые приносят успех в серии с московским «Динамо». Челябинская команда одержала победу над московским «Динамо» в третьем матче серии полуфинала турнира со счётом 3:2 в овертайме и также повела в серии — 3-0.

«Подвела где-то реализация своих моментов, поэтому дотянули до второго овертайма. Моменты были очень хорошие, и у «Динамо», но нас подтаскивал Зак Фукале. Кэмпфер поймал на себя опасный момент. О возможном поражении, когда играли в меньшинстве в овертайме не думали. В ответ старались, давили, не отходили от своей игры на протяжении всего матча. Главное забили в итоге и победили, Макс Шабанов – молодец.

В любом случае в овертайме будешь играть чуть строже, мы в третьем периоде пропустили, начали давить чуть больше. Нужно ведь отыгрываться. А в овертайме больше ответственность, и они строго играли, и мы», – передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.