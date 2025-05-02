Кудашов – о снятии с игры канадского лидера «Динамо»: нельзя столько пропускать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о снятии с игры канадского лидера бело-голубых Седрика Пакетта в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (2:3 ОТ2, 0-3).

– После игр в Челябинске у ваших легионеров Макса Комтуа и Седрика Пакетта был огромный суммарный минус в показателе полезности, и сегодня вы сняли с игры Пакетта. Как оцените их игру? Что с ними происходит?

– Я доволен всей командой.

– И всё-таки по поводу Пакетта, который не играл с третьего периода, но оставался на лавке. То есть был шанс, что он вернётся? Или у него травма?

– Нет. Просто предыдущий вопрос был правильный. Нельзя столько пропускать.

– Во втором овертайме уже начался второй круг смен, а Рашевский и Комтуа так и не появились на льду. Таков был план – их придержать?

– Вам виднее. Я тут не могу ничего сказать. Мы ничего не меняли.

– Но они точно не успели выйти.

– Значит, не успели выйти, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.