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Кудашов – о снятии с игры канадского лидера «Динамо»: нельзя столько пропускать

Кудашов – о снятии с игры канадского лидера «Динамо»: нельзя столько пропускать
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о снятии с игры канадского лидера бело-голубых Седрика Пакетта в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (2:3 ОТ2, 0-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

– После игр в Челябинске у ваших легионеров Макса Комтуа и Седрика Пакетта был огромный суммарный минус в показателе полезности, и сегодня вы сняли с игры Пакетта. Как оцените их игру? Что с ними происходит?
– Я доволен всей командой.

– И всё-таки по поводу Пакетта, который не играл с третьего периода, но оставался на лавке. То есть был шанс, что он вернётся? Или у него травма?
– Нет. Просто предыдущий вопрос был правильный. Нельзя столько пропускать.

– Во втором овертайме уже начался второй круг смен, а Рашевский и Комтуа так и не появились на льду. Таков был план – их придержать?
– Вам виднее. Я тут не могу ничего сказать. Мы ничего не меняли.

– Но они точно не успели выйти.
– Значит, не успели выйти, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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