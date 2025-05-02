Кудашов — о полуфинале КГ: идёт борьба систем. Губернаторы, мэры и регионы живут этим

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после третьего поражения от «Трактора» заявил, что в полуфинале Кубка Гагарина идёт борьба систем.

— Что должно сделать «Динамо», чтобы минимизировать количество подарков или вообще свести их на нет?

— Вы знаете, каждую игру хоккеисты сидят и понимают, что они делали не так. На протяжении всего матча, на протяжении всей серии. Они это прекрасно понимают. Нам надо правильно сыграть одну встречу. Одну. Не надо заглядывать далеко вперёд, но надо провести один матч: смена за сменой, игра за игрой. И дальше посмотреть, что будет.

— Эти ошибки могут стать следствием преимущества «Трактора» в скорости и в движении?

— Естественно. Тут нельзя умалять заслуг «Трактора». Это серьёзная команда. Да на самом деле, в полуфинале других не бывает. Здесь идёт борьба систем. Тут подобраны игроки, подобраны системы. Здесь все регионы живут этим. Вы понимаете? Губернаторы. Мэры. Здесь люди живут этим. Начиная с Петербурга и продолжая Казанью, с кем мы играли. Сейчас «Трактор». Весь регион живёт этим, поэтому, в первую очередь, идёт борьба систем. А игроки всё сами понимают, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.