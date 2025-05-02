Ткачёв: мне кажется фанаты не будут против, если останутся без пятого матча в Челябинске

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказался о третьей подряд победе над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Не хотим форсировать события. Порадовались, успокоились и забыли. Абсолютно спокойная атмосфера в раздевалке, все понимают, что уже сейчас началась подготовка к следующему матчу и к нему надо подойти как к самому важному матчу в этой серии.

Подарить пятый матч «Челябинску»? Ради нас слышал сегодня всю «Кировку» закрыли. В Челябинске поддержка сумасшедшая и мне кажется фанаты не будут против, если останутся без пятой игры, без этого хоккея. Увидят финал? Не будем форсировать события. Никто не сдаётся, все понимают, что легко не будет. Легко не было и сегодня, просто не будет и в следующей игре. Мы должны быть во всеоружии», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.