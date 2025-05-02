Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о бортах на домашней арене: давно поднимали эту тему. Но ничего не меняется

Кудашов — о бортах на домашней арене: давно поднимали эту тему. Но ничего не меняется
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (2:3 ОТ2, 0-3) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина объяснил, почему вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

– Ваш соперник сегодня порой использовал заход в зону через простой вброс, и Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот, чтобы остановить шайбу и…
– У нас борта плохие. Там опасно выходить. Вы видели, что происходило во втором периоде?

– То есть это было ваше наставление, чтобы лучше не рисковать?
– Лучше не рисковать. Мы давно поднимали эту тему, но ничего не меняется.

– Если возвращаться к последней пропущенной шайбе и к этому пасу Сергеева – можно ли было сыграть по-другому?
– Можно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах
«Динамо» на краю пропасти! «Трактор» готов забрать серию в четырёх матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android