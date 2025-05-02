Кудашов — о бортах на домашней арене: давно поднимали эту тему. Но ничего не меняется

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (2:3 ОТ2, 0-3) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина объяснил, почему вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот.

– Ваш соперник сегодня порой использовал заход в зону через простой вброс, и Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот, чтобы остановить шайбу и…

– У нас борта плохие. Там опасно выходить. Вы видели, что происходило во втором периоде?

– То есть это было ваше наставление, чтобы лучше не рисковать?

– Лучше не рисковать. Мы давно поднимали эту тему, но ничего не меняется.

– Если возвращаться к последней пропущенной шайбе и к этому пасу Сергеева – можно ли было сыграть по-другому?

– Можно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.