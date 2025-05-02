Кудашов — о бортах на домашней арене: давно поднимали эту тему. Но ничего не меняется

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Трактора» (2:3 ОТ2, 0-3) в третьем матче 1/2 финала Кубка Гагарина объяснил, почему вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот.
– Ваш соперник сегодня порой использовал заход в зону через простой вброс, и Владислав Подъяпольский очень редко выходил из ворот, чтобы остановить шайбу и…
– У нас борта плохие. Там опасно выходить. Вы видели, что происходило во втором периоде?
– То есть это было ваше наставление, чтобы лучше не рисковать?
– Лучше не рисковать. Мы давно поднимали эту тему, но ничего не меняется.
– Если возвращаться к последней пропущенной шайбе и к этому пасу Сергеева – можно ли было сыграть по-другому?
– Можно, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 мая 2025
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
20:39
-
20:27
-
20:15
-
19:56
-
19:09
-
18:57
-
18:36
-
18:12
-
17:48
-
16:57
-
16:27
-
16:21
-
16:03
-
15:48
-
15:30
-
15:11
-
14:49