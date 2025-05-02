Капитан «Трактора» Ткачёв отреагировал на отмену своей шайбы во втором периоде

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв отреагировал на отмену своей шайбы во втором периоде третьего матча 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0).
«Если у тебя есть хорошие моменты забить шайбу, она рано или поздно всё равно залетит в ворота. Не сейчас так позже. Главное создавать, созидать у ворот соперника, что мы сегодня по ходу игры и делали. Возможно, какие-то матчи были схожие по сценарию, просто надо стараться свои моменты реализовывать с большей уверенностью.
Сегодня очень много моментов было, где-то мы их даже растранжирили. Чересчур много мы хотим создать, где-то лишний пас, где-то просто нервы сдают. Но в целом то, как команда создаёт моменты – дорогого стоит», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 2 мая 2025
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