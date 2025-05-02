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Капитан «Трактора» Ткачёв отреагировал на отмену своей шайбы во втором периоде

Капитан «Трактора» Ткачёв отреагировал на отмену своей шайбы во втором периоде
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Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв отреагировал на отмену своей шайбы во втором периоде третьего матча 1/2 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Если у тебя есть хорошие моменты забить шайбу, она рано или поздно всё равно залетит в ворота. Не сейчас так позже. Главное создавать, созидать у ворот соперника, что мы сегодня по ходу игры и делали. Возможно, какие-то матчи были схожие по сценарию, просто надо стараться свои моменты реализовывать с большей уверенностью.

Сегодня очень много моментов было, где-то мы их даже растранжирили. Чересчур много мы хотим создать, где-то лишний пас, где-то просто нервы сдают. Но в целом то, как команда создаёт моменты – дорогого стоит», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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