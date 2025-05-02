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Ткачёв: счёт в серии не отображает тот накал, который происходит на площадке

Ткачёв: счёт в серии не отображает тот накал, который происходит на площадке
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Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв оценил третью подряд победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5)     1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5)     2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5)     2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5)     2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)    

«Очень важная игра с точки зрения психологии. Обе команды здорово начали, имели шансы на успех. Первыми пропустили, пришлось догонять по ходу игру. Весь матч мы догоняли. Здорово что в овертайме забили первыми.

Счёт в серии не отображает тот накал, который происходит на площадке. Цена ошибки очень высока, все ребята играют очень ответственно, самоотверженно. Очень радует, насколько мы эмоционально подходим к играм. Никаких криков в раздевалке, все делаем одно дело, ребята понимают какую роль они выполняют на площадке и какие от них требуются задачи и справляются с ними.

Мы стараемся выкладываться на все 100% и роль каждого игрока неоценима», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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