Ткачёв: счёт в серии не отображает тот накал, который происходит на площадке

Капитан «Трактора» Владимир Ткачёв оценил третью подряд победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ2, 3-0) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Очень важная игра с точки зрения психологии. Обе команды здорово начали, имели шансы на успех. Первыми пропустили, пришлось догонять по ходу игру. Весь матч мы догоняли. Здорово что в овертайме забили первыми.

Счёт в серии не отображает тот накал, который происходит на площадке. Цена ошибки очень высока, все ребята играют очень ответственно, самоотверженно. Очень радует, насколько мы эмоционально подходим к играм. Никаких криков в раздевалке, все делаем одно дело, ребята понимают какую роль они выполняют на площадке и какие от них требуются задачи и справляются с ними.

Мы стараемся выкладываться на все 100% и роль каждого игрока неоценима», – передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.