Ожиганов: думаю, мало кто скажет, что «Динамо» сегодня сделало что-то не так

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов подвёл итоги третьего матча серии полуфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (2:3 ОТ2, 0-3).

— Пропустили на один гол больше, чем забили. Этого не хватило для победы. Если говорить об игре и её содержании, думаю, мало кто скажет, что мы сегодня сделали что-то не так.

– Всё решила ошибка защитника «Динамо». Вдвойне обидно проигрывать так?

– Хоккей – это игра ошибок. Мы сегодня допустили на одну больше. В принципе все голы строятся после ошибок. Все мы не без греха.

– Как эта ошибка выглядела с вашей стороны?

– С моей стороны? Игровой момент. Когда играешь 100-ю игру в сезоне и уже какой-то овертайм… Все мы люди, все мы ошибаемся.

– Что нужно сделать, чтобы отыграться с 0-3?

– Мы всегда в себя верим. Выходили сегодня играть с позиции силы. Что касается 0-3, то наша задача – выиграть следующую игру. Мы сейчас не в той ситуации, чтобы загадывать что-то наперёд. Сложно. Но игру выиграем – дальше пойдёт, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.