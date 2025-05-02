Капитан «Динамо»: отскоки и говёшки нас подводят. Значит, мы должны заслужить

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов считает, что в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором» (0-3) бело-голубых подводят отскоки.

— В целом по серии складывается ощущение, что «Динамо» страдает за каждую заброшенную шайбу, а «Трактор» забивает тогда, когда им нужно. Как-то легче им даются все голы.

— Ну да, что-то какие-то отскоки и говёшки нас подводят. Скрывать не буду. Но, значит, мы должны заслужить, чтобы и к нам что-то отскочило.

— Есть ли ощущение, что «Трактор» всё время на шаг впереди? Они выглядят быстрее.

— Да нет. Просто мы стали глубже обороняться, отойдя к своей синей линии. Поэтому вам так казалось, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.