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В Самаре появился портрет Овечкина из 129 600 точек в честь рекорда по голам в НХЛ

В Самаре появился портрет Овечкина из 129 600 точек в честь рекорда по голам в НХЛ
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В Самаре появился портрет российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из 129 600 точек в честь рекорда по голам в Национальной хоккейной лиге. Арт-инсталляция украшает вход в центр труда и отдыха «Станкозавод».

Фото: stzv.ru

Напомним, Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее «Вашингтон» вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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