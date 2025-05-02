НХЛ объявила финалистов «Фрэнк Дж. Селки Трофи», в списке два форварда «Флориды»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз «Фрэнк Дж. Селки Трофи» — индивидуальную награду, которая ежегодно вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ.

Финалистами стали два форварда «Флориды Пантерз» Александр Барков и Сэм Райнхарт, а также нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Сирелли. Отметим, что Барков номинирован на «Селке Трофи» в четвёртый раз за последние пять сезонов и уже дважды выигрывал этот трофей: в 2021 и 2024 годах.

Рекордсменом является экс‑форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, который брал данную награду шесть раз. Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк получал этот приз трижды.