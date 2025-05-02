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Кучеров рассказал, что играл с травмой в серии первого раунда с «Флоридой»

Кучеров рассказал, что играл с травмой в серии первого раунда с «Флоридой»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что провёл серию первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» с травмой левой руки. «Тампа» потерпела поражение в серии со счётом 1-4 и прекратила участие в турнире.

«Я не хотел пропускать ни одной игры. Тренеры проделали чертовски большую работу, чтобы подготовить меня к матчам. Парни играют с кучей синяков и ещё чем-то, а я просто хотел играть в хоккей, наслаждаться моментом и быть с ребятами. Всегда тяжело смотреть матчи с другой стороны», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Кучеров стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром, на счету российского форварда 121 очко (37+84) в 78 матчах.

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