Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 2 мая 2025 года

Сегодня, 2 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости во втором овертайме со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0.

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.

* при необходимости.