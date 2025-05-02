Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 2 мая 2025 года
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Сегодня, 2 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» местное «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Победу одержали гости во втором овертайме со счётом 3:2 и повели в серии — 3-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Ожиганов (Сикура, Адамчук) – 03:53 (5x5) 1:1 Дронов (Кэмпфер) – 29:06 (5x5) 2:1 Михеев (Сизов, Готовец) – 49:26 (5x5) 2:2 Кравцов (Дэй) – 51:10 (5x5) 2:3 Шабанов – 83:22 (5x5)
Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).
Следующие игры в серии состоятся 4, 6*, 8*, 10* мая.
* при необходимости.
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