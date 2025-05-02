Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 2 мая 2025 года

Сегодня, 2 мая, пройдёт третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Динамо» СПб.

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-1;

«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.