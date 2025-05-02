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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 2 мая 2025 года

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 2 мая 2025 года
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Сегодня, 2 мая, пройдёт третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо-Горький» принимало на своём льду «Динамо» Санкт-Петербург. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Динамо» СПб.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
02 мая 2025, пятница. 17:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Виноградов (Мисников, Конюшков) – 01:34 (5x3)     1:1 Назаревич (Зинченко) – 46:04 (5x5)     1:2 Бердюков (Назаревич) – 52:20 (5x4)     2:2 Виноградов (Мисников) – 54:33 (4x4)     3:2 Виноградов (Опалев) – 66:40 (5x5)    

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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