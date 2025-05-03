Сборная Канады U18 всухую обыграла Словакию и вышла в финал юношеского ЧМ по хоккею

В ночь со 2 на 3 мая мск на льду арены «Комерика-центр» в американском Фриско завершился первый полуфинальный матч ЮЧМ-2025, в котором встретились юношеские сборные (U18) Канады и Словакии. Канадцы одержали победу со счётом 4:0 и стали первыми участниками финала турнира.

Заброшенными шайбами в составе сборной Канады U18 отметились Ксавье Вильнёв на 22-й минуте и Коул Решни, Джек Несбитт и Райан Рубрук в третьем периоде.

Соперник канадцев по финалу юношеского чемпионата мира по хоккею — 2025 определится в матче между сборными США U18 и Швеции U18.

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