Сборная Канады U18 всухую обыграла Словакию и вышла в финал юношеского ЧМ по хоккею
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В ночь со 2 на 3 мая мск на льду арены «Комерика-центр» в американском Фриско завершился первый полуфинальный матч ЮЧМ-2025, в котором встретились юношеские сборные (U18) Канады и Словакии. Канадцы одержали победу со счётом 4:0 и стали первыми участниками финала турнира.
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 0
Словакия U18
1:0 Вильнёв (Цата) – 21:52 (5x5) 2:0 Решни (Кутс, Верхофф) – 41:34 (5x4) 3:0 Несбитт (Киндел, Кацин) – 46:19 (5x4) 4:0 Рубрук (Верхофф, Вильнёв) – 58:00 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе сборной Канады U18 отметились Ксавье Вильнёв на 22-й минуте и Коул Решни, Джек Несбитт и Райан Рубрук в третьем периоде.
Соперник канадцев по финалу юношеского чемпионата мира по хоккею — 2025 определится в матче между сборными США U18 и Швеции U18.
Видео: Канадский хоккеист устроил драку с болельщиком
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