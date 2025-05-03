Сборная США U18 проиграла Швеции в полуфинале домашнего юношеского ЧМ по хоккею

В ночь со 2 на 3 мая мск на льду арены «Комерика-центр» в американском Фриско завершился второй полуфинальный матч ЮЧМ-2025, в котором встретились юношеские сборные (U18) США и Швеции. Шведские хоккеисты выиграли встречу со счётом 4:3 и вышли в финал чемпионата мира.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Экберг, Ивар Штенберг, Вигго Бьёрк и Торкель Йеннерсьё. За команду США отличились Гарретт Линдберг, Дрю Шок и Каллен Поттер.

Ранее первым финалистом юношеского чемпионата мира по хоккею — 2025 стала сборная Канады U18, которая в своём полуфинале обыграла сверстников из Словакии со счётом 4:0.

Видео из раздевалки сборной США после победы над Канадой