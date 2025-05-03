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США U18 – Швеция U18, результат матча 3 мая 2025, счет 3:4, 1/2 финала юношеского чемпионата мира — 2025

Сборная США U18 проиграла Швеции в полуфинале домашнего юношеского ЧМ по хоккею
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В ночь со 2 на 3 мая мск на льду арены «Комерика-центр» в американском Фриско завершился второй полуфинальный матч ЮЧМ-2025, в котором встретились юношеские сборные (U18) США и Швеции. Шведские хоккеисты выиграли встречу со счётом 4:3 и вышли в финал чемпионата мира.

U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
США U18
Окончен
3 : 4
Швеция U18
1:0 Линдберг (Шок, Поттер) – 25:14 (5x5)     1:1 Экберг (Гестрин, Бьёрк) – 28:25 (5x5)     1:2 Штенберг – 30:13 (5x5)     2:2 Шок – 34:53 (5x5)     2:3 Бьёрк (Экберг, Гестрин) – 47:27 (5x5)     2:4 Йеннерсьё (Бьёрк, Нильсон) – 53:22 (5x5)     3:4 Поттер (Линдберг, Мур) – 55:36 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Экберг, Ивар Штенберг, Вигго Бьёрк и Торкель Йеннерсьё. За команду США отличились Гарретт Линдберг, Дрю Шок и Каллен Поттер.

Ранее первым финалистом юношеского чемпионата мира по хоккею — 2025 стала сборная Канады U18, которая в своём полуфинале обыграла сверстников из Словакии со счётом 4:0.

Календарь ЮЧМ-2025
Турнирная сетка ЮЧМ-2025

Видео из раздевалки сборной США после победы над Канадой

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