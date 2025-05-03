Сборная США U18 проиграла Швеции в полуфинале домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Поделиться
В ночь со 2 на 3 мая мск на льду арены «Комерика-центр» в американском Фриско завершился второй полуфинальный матч ЮЧМ-2025, в котором встретились юношеские сборные (U18) США и Швеции. Шведские хоккеисты выиграли встречу со счётом 4:3 и вышли в финал чемпионата мира.
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
США U18
Окончен
3 : 4
Швеция U18
1:0 Линдберг (Шок, Поттер) – 25:14 (5x5) 1:1 Экберг (Гестрин, Бьёрк) – 28:25 (5x5) 1:2 Штенберг – 30:13 (5x5) 2:2 Шок – 34:53 (5x5) 2:3 Бьёрк (Экберг, Гестрин) – 47:27 (5x5) 2:4 Йеннерсьё (Бьёрк, Нильсон) – 53:22 (5x5) 3:4 Поттер (Линдберг, Мур) – 55:36 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филип Экберг, Ивар Штенберг, Вигго Бьёрк и Торкель Йеннерсьё. За команду США отличились Гарретт Линдберг, Дрю Шок и Каллен Поттер.
Ранее первым финалистом юношеского чемпионата мира по хоккею — 2025 стала сборная Канады U18, которая в своём полуфинале обыграла сверстников из Словакии со счётом 4:0.
Видео из раздевалки сборной США после победы над Канадой
Комментарии
- 3 мая 2025
-
05:51
-
05:30
-
01:42
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:39
-
23:00
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
20:39
-
20:27
-
20:15
-
19:56
-
19:09
-
18:57
-
18:36
-
18:12